Coloplast fik en god start på regnskabsåret, selvom covid-19 fortsat tynger i særligt Storbritannien

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Coronapandemien fik det europæiske marked til at hænge i bremsen hos Coloplast, men et godt momentum i USA og emerging markets var med til at sikre medikokoncernen en overraskende god start på regn...