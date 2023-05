Virksomheder Clerc: Mærsk i “usædvanlige udfordringer” efter corona

Mærsk-topchef Vincent Clerc holder pressemøde torsdag. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix. Foto: Ritzau Scanpix

En ny virkelighed på transportmarkedet betyder, at Mærsk ifølge topchefen risikerer at tabe penge på at transportere varer til søs i andet halvår