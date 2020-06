Det sorte marked løfter salget af cigaretter i Danmark. Regeringen klar til hårdere straffe efter markant stigning i smugling

På to år er forbruget af ulovlige cigaretter fordoblet i Danmark. Det, til trods for at afgifterne var i ro fra 2017 til 2019. Og da afgiften i april steg med 15 kr. for en pakke, blev værdien af D...