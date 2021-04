Trods en forbedring af vækstprognoserne for hele årsregnskabet dykkede Chr. Hansen-aktien kraftigt efter halvårsregnskabet

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Chr. Hansen med Mauricio Graber i spidsen skal virkelig levere varen for at tilfredsstille investorerne.Torsdag leverede selskabet et halvårsregnskab med flere lyspunkter – alligevel lå aktien efte...