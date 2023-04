Virksomheder Dansk rejsebureau venter rejsesalg på 1 mia. kr. i år

“Ingen tegn på, at danskerne holder op med at købe rejser. Tværtimod,” siger direktør i et af de største rejsebureauer

Peder Hornshøj var medstifter af Bravo Tours for mere end 25 år siden og er efter nedturen i 2020 nu medejer af det rekonstruerede bureau. Han venter, at der i år trods økonomisk usikkerhed sælges 150.000 rejser og omsættes for 1 mia. kr. PR-foto