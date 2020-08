Københavns Lufthavn er en af de største arbejdspladser i Dragør Kommune. Derfor gør det ondt med fyringer.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Hver dag er der en del personer, som tager fra hjemmet i Dragør Kommune og ind på arbejde i Københavns Lufthavn. Derfor har det også særligt stor betydning for kommunen, at lufthavnen ser ud til at...