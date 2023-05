Virksomheder Professorer: Coop-formand er “dead man walking”

Det møder kritik fra flere professorer, at Lasse Bolander har meddelt, at han vil trække sig som Coop-formand, men at det så ikke sker nu. Coop ser dog intet problem

Lasse Bolander bliver i Coop Danmarks bestyrelse indtil efteråret og i Coop a.m.b.a’s bestyrelse indtil foråret 2024. Arkivfoto: Mie Hee Christensen Foto: Mie Hee Christensen