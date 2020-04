Eksklusivt for kunder

Bang & Olufsen er afhængig af nye produktlanceringer for at nå sine salgsmål. Men produkterne risikerer at blive forsinket.

Hvis Bang & Olufsen skal nå sine salgsmål i indeværende regnskabsår og dermed undgå endnu en nedjustering, er selskabet dybt afhængig af nye produktlanceringer.På side 16 i B&O's kvartalsrapport sk...