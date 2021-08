Det dansk-britiske mineselskab Bluejay Mining får en nøglerolle i stort efterforskningsprojekt på Diskoøen i Grønland

Microsofts Bill Gates, milliardær og tidligere New York-borgmester Michael Bloomberg er blandt ejerne af et selskab, der netop har besluttet, at kaste 95 mio. kr. i mineralefterforskning på Diskoøe...