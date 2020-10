I juli, august og september har Bestseller betalt regninger efter bare ti dage: Anders Holch hjalp leverandører med 3,5 mia kr i likviditet

Anders Holch skaffede i starten af coronapandemien, da ingen vidste hvor længe butikker ville være lukket og salget på et lavpunkt, 7,5 mia. kr. i likviditetsberedskab. Det har de seneste tre måneder givet mulighed for at hjælpe leverandører med likviditet

