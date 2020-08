Bavarian Nordic håber på godkendt coronavaccine inden udgangen af 2021: Vi vil stå ret stærkt på det potentielle marked

Bavarian Nordic kunne onsdag morgen vise gode resultater i sit regnskab for andet kvartal af 2020. Nu er en coronavaccine målet, og hvis alt går efter planen, har Bavarian Nordic en godkendt vaccine ved udgangen af næste år

