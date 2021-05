Trods millionunderskud i 2020 udvider Old Irish Pub i udlandet: “Der opstår nogle muligheder i kølvandet på sådan en krise, fordi der er andre, der ikke klarer den”

The Old Irish Pub tabte millioner i 2020. Men andre i branchen er hårdere ramt, og derfor skal krisen udnyttes til at udvide

Virksomheder Eksklusivt for kunder