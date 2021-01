Oversvømmelser i Wales og brand i Indien truede torsdag produktionen Astrazenecas covid-19-vacciner.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Brandvæsen og øvrigt beredskab måtte i løbet af natten til torsdag og torsdag morgen kæmpe for at beskytte en fabrik i Wales, der producerer vacciner mod covid-19 for Astrazeneca, mod oversvømmelse...