DSV efter corona-udbrud: Sandsynligt at produktionen flytter delvist ud af Kina

Nyt afsnit af podcasten Topchefernes strategi med Niels Lunde: Sådan vender Danish crown deres størtste trussel til en konkurrencefordel

Hvad gør man som virksomhed når man bliver truet på sin eksistens? Endda meget pludseligt? Når kunder fravælger ens produkt og når politikere stiller spørgsmål ved om man skal have lov til at producere? Hos Danish Crown vil topchefen Jais Valeur forsøge at gøre bæredygtighed til en konkurrencefordel, i stedet for en trussel. Men hvordan? Hvad er egentlig meningen med et moderne Danish Crown? Hvad er forskellen på at være et slagteri og et fødevareselskab? Hvad vil det sige at være en stalddør? Og når Jais Valeur ser tilbage på sine første fire år i spidsen for 23.000 medarbejdere, hvad har han så lært?Det forsøger vi at blive klogere på i denne podcast hvor vi har besøg af Jais Valeur, topchef for Danish Crown.