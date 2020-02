Eksklusivt for kunder

Maersk Drillings norske rival, Seadrill, falder over 14 pct. efter offentliggørelsen af et nyt stort underskud og meldinger om fortsatte drøftelser med selskabets bankforbindelser.



I fjerde kvartal noterede Seadrill et tab på 199 mio. dollar.



Seadrill,...