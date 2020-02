Fuld effekt af Corona-virus kendes ikke endnu - men Danfoss-fabrikker rundt i verden kan blive ramt

Produktionen på Danfoss' fabrikker i Kina er i gang igen, men det er alt for tidligt at sige noget om den fulde effekt af coronavirusset, som stadig breder sig. "Vi følger udviklingen tæt og har i første række fokus på medarbejdernes sikkerhed. Men...

Eksklusivt for kunder

Er dine aktier faldet 10 procent i dag?