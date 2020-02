Danfoss' indtjening når rekordniveau på 5,9 mia

Breaking news

Opdateret flere gange Danfoss har i 2019 øget omsætningen med 3 pct. til lige ved 47 mia. kr., mens driftsindtjeningen (ebita) er øget dobbelt så meget, med 6 pct. til 5,9 mia. kr., hvilket er rekordniveau for koncernen. "2019 har været et...

Eksklusivt for kunder

Er dine aktier faldet 10 procent i dag?