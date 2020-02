MHI Vestas og CIP underskriver endelig aftale for projekt i Taiwan

MHI Vestas blev allerede i 2018 udpeget som den foretrukne leverandør af havvindmøller til Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) kommende havvindprojekter i Taiwan, og nu har de to selskaber underskrevet en endelig aftale. Havvindmølleproducenten...

Eksklusivt for kunder

Er dine aktier faldet 10 procent i dag?