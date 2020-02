Held med pipelinen kan gøre Zealand Pharma til opkøbsmål

Tålmodighed har betalt sig for de aktionærer, der har holdt ud i det danske biotekselskab Zealand Pharma, der i de første ti år af sin eksistens på aktiemarkedet i København svingede om udgangspunktet i kurs 86. I det seneste år er aktiekursen mere...

Eksklusivt for kunder

Er dine aktier faldet 10 procent i dag?