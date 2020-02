Mærsks problembarn blev til solstrålehistorie

Eksklusivt for kunder

Mærsk-gruppens verdensomspændende havnedivision APM Terminals, der siden topchef Søren Skous tiltrædelse i 2016 har været set som et problembarn i gruppen, er nu forvandlet til en markant solstrålehistorie.



Årsrapporten for 2016 viser, at havnenes...