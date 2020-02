Formand for antikoruption efter FLS-sag om overpris: "Det kommer ikke bag på mig at sådan noget sker og jeg vil formode at det sker relativt tit"

FLS er kommet i et uheldigt lys efter afsløringen af, at cement- og minekoncernen har overfaktureret i en kriminalsag i Tunesien, der i november 2019 resulterede i fængselsstraffe til bl.a. en medarbejder fra FLS.



Det skriver Jyllands-Posten torsdag.



FLS' problemer er langt fra enestående, vurderer Transparency International, der arbejder globalt med bekæmpelse af og oplysning om korruption.



"Det kommer ikke bag på mig, at sådan noget sker, og jeg vil formode at det sker relativt tit," siger Natascha Linn Felix, der er formand for Transparency International Danmark.



Skandalen bliver mindre



I de seneste ti år er der sket meget i forhold til virksomhedernes eget arbejde med anti-korruption og egenrapportering af uregelmæssigheder til myndighederne, men i forhold til offentligheden er hun usikker på, hvordan udviklingen har været.



"Men når virksomhederne af egen drift, proaktivt går ud, så bliver skandalen mindre, når historien kommer ud," lyder det fra formanden, der tilføjer:



"Gennemsigtighed giver mulighed for læring. Også for andre virksomheder. Det som FLS har set, er noget som mange andre virksomheder oplever dagligt, når man opererer i lande med en helt anden kontekst end i Danmark."



Mange hensyn



Hun er ikke klar til den helt store dundertale i forbindelse med Tunesien-sagen.



"Der er ofte personalehensyn og fortrolighed, hvis det er noget, der er under undersøgelse. Så der er mange forskellige forhold, der spiller ind i vurderingen af, om en virksomhed skal tale åbent om deres problemsager i udlandet," siger Natascha Linn Felix.



Sagen betød, at advokatfirmaet Kromann Reumert lavede et responsum om forløbet, og der blev strammet op på de interne arbejdsgange i FLS, fortæller Flemming Voetmann, der er underdirektør i FLS.



"Hvorfor man ikke gik ud med sagen i 2015 – det ved jeg simpelthen ikke, men for Thomas Schulz (adm. direktør, red.) og resten af ledelsen har det været magtpåliggende, at sådan noget kunne ske igen. Man har indskærpet code of conduct, indført nultolerance og fået en en whistleblower-linje samt en månedlig screening af samtlige kundeforhold," forklarer Flemming Voetmann.



Problemsag i Tunesien



FLS valgte ikke at meddele offentligheden, at der var en problemsag i Tunesien og argumenterne for ikke at gøre det var bl.a. at der aldrig har været rejst et krav mod FLS fra den nordafrikanske kunde, og FLS var heller ikke en del af den oprindelige sag i Tunesien, siger Voetmann.



Spiller det forholdsvis lille beløb en rolle?



"Nej. Om det er 2 kr. eller 2 mio. kr. spiller ingen rolle. Her gælder reglen om nultolerance," fastslår Flemming Voetmann.



Overfakturering



Sagen stammer fra 2010, da FLSmidth og den tyrkiske entreprenørkoncern Prokon-Ekon indgik kontrakt med Carthage Cement i Tunis om at bygge en cementfabrik til 281 mio. euro.



En tunesisk domstol fandt det bevist, at FLS og Prokon-Ekon accepterede en hemmelig aftale om at overfakturere Carthage Cement med 30 mio. euro svarende til omkring 225 mio. kr., som efterfølgende skulle udbetales til de to Carthage-ejere, Lazhar Sta og Belhassen Trabelsi.



Under sagen blev det oplyst, at overfaktureringen var fordelt med 2 mio. euro til FLSmidth og 28 mio. euro til Prokon-Ekon.