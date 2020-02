Bavarian-Nordic-aktie sendes markant op efter positiv prognose

Eksklusivt for kunder

Torsdag morgen tager Bavarian Nordic-aktien et markant kurshop på over 6 pct., efter den positive prognose, selskabet fremlagde torsdag morgen.



I 2020 forventer vaccineselskabet en omsætning på 1,9 mia. kr. og et driftsresultat på omkring 675 mio....