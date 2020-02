Mærsk skuffer flere steder: Ser lavere vækst i 2020 pga coronavirus

Eksklusivt for kunder

A.P. Møller-Mærsk er ramt af konsekvenserne af coronavirussen, og det smitter af på forventningerne til 2020.



I indeværende år forventer virksomheden et driftsresultat før af- og nedskrivninger på 5,5 mia. dollar - et stykke under analytikernes gennemsnitlige...