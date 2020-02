Tevas Kåre Schultz bebuder flere besparelser: Ser flad udvikling i 2020

Teva Pharmaceuticals med danske Kåre Schultz som topchef har i 2019 nogenlunde ramt plet med regnskabet i forhold til det aktiemarkedet havde set frem til. Prognosen for 2020 peger imod en relativ flad udvikling i salg og indtjening, og igen ret tæt på det ventede i aktiemarkedet.



I 2019 opnåede selskabet en omsætning på 16,9 mia. dollar og et overskud af driften (ebitda) på 4,7 mia. dollar, hvor aktiemarkedet havde set frem til en lidt højere omsætning på 17,2 mia. dollar og et driftsoverskud lige omkring det opnåede på 4,7 mia. dollar.



Teva nævner i den forbindelse, at ekstraordinære forhold i distributionsforreningen har sænket omsætningen med 642 mio. dollar, men effekten er kun på toplinjen, og ikke indtjeningen.



Efter at have nået besparelser på 3 mia. dollar i omkostningsbasen, lægger Kåre Schultz an til, at der skal skæres yderligere med løbende optimeringer, der kan drive indtjeningen op.



"Når vi ser fremad, vil vi yderligere transformere vores produktionsnetværk, øge vores profitabilitet og skabe kontanter, som yderligere skal reducere vores gæld. Vi vil øge vores udbud inden for biofarmaceutiske produkter og udvide vores kerneaktiver med yderligere indikationer og geografier," udtaler Kåre Schultz i en forberedt kommentar.



Teva regner med, at driftsmarginen når et lavpunkt i 2019 på 24,5 pct., og herefter skal stige støt og nå et niveau omkring 28 pct. i 2023.



Vækst og USA-sager



Fokus fra aktiemarkedets side er på hvordan Kåre Schultz, efter massive besparelser siden han tiltrådte i 2017, vil skabe en fremtid for selskabet med vækst i salg og indtjening på langt sigt. Derudover er der fokus på retssagerne i USA.



Kåre Schultz har tidligere fortalt, at han håber, at alle detaljer i det foreslåede forlig i opioidsagerne falder på plads seneste i marts, men sker det ikke, kan ny bekymring om omkostningerne ved disse sager få nyt luft og svække det israelske selskabs position.



Prognose tæt på markedets håb



For 2020 venter Teva, at omsætningen lander i niveauet 16,6-17 mia. dollar og at indtjeningen pr. aktie (EPS) når et niveau på 2,30-2,50 dollar pr. aktie.



På det punkt ligger analytikernes forventning til, at Teva når en omsætning på 17,1 mia. dollar og en indtjening pr. aktie på 2,44 dollar pr. aktie, hvilket på omsætning er lidt over Tevas egen forventning, men på indtjening inden for det angivne interval i Tevas prognose.



Overskuddet af driften (ebitda) venter Teva vil nå 4,5-4,9 mia. dollar for 2020, mens analytikerne i øjeblikket har estimater om, at Teva igen i 2020 vil nå et overskud i omegnen af 4,7 mia. dollar.



Gæld nedbragt



I 2019 fik Teva tilbagebetalt ca. 2 mia. dollar af den store gæld selskabet slæber på, og som minimerer Kåre Schultz muligheder for at investere i vækst. Gælden var ved udgangen af året på lige knap 27 mia. dollar. Målet er at gælden i 2023 er under tre gange driftsoverskuddet (ebitda).



Der skal derfor på den ene side skabes besparelser i selskabet, og med den anden, skal topchefen finde aktiver, der kan skabe vækst ud over senest lancerede produkter Austedo og Ajovy.



I løbet af årene 2018 og 2019 lukkede eller solgte Teva 13 produktionssteder og endnu ti produktionssteder er under afvikling. Derudover er 40 kontorer eller laboratorier lukket, og 13.000 medarbejdere er afskediget, hvilket totalt set har ført til besparelser på over 3 mia. dollar årligt.