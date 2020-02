Biotekvirksomheden Synact Pharma, der er noteret på Spotlight-børsen, og hvis portefølje tæller lægemiddelkandidaten AP1189, kunne for fjerde kvartal 2019 notere sig et resultat efter skat på minus 9,2 mio. svenske kr.For året lød resultatet efter skat på et tab på knap 24 mio. svenske kr.Det fremgår af det regnskab, som Synact Pharma har offentliggjort tirsdag.Nettoomsætningen lød for året på et rundt nul, ligesom det også var tilfældet i 2018."Synacts lægemiddelkandidat AP1189 er efter positive fase 1-resultater i 2019 avanceret til et klinisk fase 2-studie med titlen: "A doubleblind, multicentre, two-part, randomized, placebo-controlled study of the safety, tolerability, and efficacy of 4 weeks of treatment with AP1189 in early rheumatoid arthritis (RA) patients with active joint disease", siger selskabets administrerende direktør, Jeppe Øvlesen, i regnskabet./ritzau/FINANS