Transportgiganten DSV Panalpina har planer om at øge sin gæld med 5 mia. kr. i år og bruge pengene til at belønne sine aktionærer.



Det skriver Bloomberg News.



DSV Panalpinas finansdirektør, Jens Lund, siger, at transportselskabet undersøger muligheden for at udstede obligationer i løbet af første halvdel af 2020, idet ledelsen vil drage fordel af, at der stadig er plads til en højere gearing efter opkøbet af schweiziske Panalpina.



- Vi vil undgå at have dovne penge. Efterhånden som vi opnår synergier og får mere overskud fra opkøbet af Panalpina, så får vi også plads til at tage mere gæld ind, siger Jens Lund til Bloomberg News.



DSV har et mål om at holde gælden på under to gange den årlige EBITDA-indtjening. Ved udgangen af 2019 var den faktor på 1,8. DSV købte Panalpina sidste år for cirka 35 mia. kr., og i takt med at opkøbet forbedrer selskabets EBITDA-indtjening kan DSV øge sin gæld og forblive under sit gældsmål, pointerer Jens Lund.



Transportselskabet fik sidste år sin første kreditvurdering, hvor S&P Global gav transportselskabets obligationer en kreditvurdering på "BBB+". DSV Panalpina har cirka 5 mia. kr. i udestående obligationer.



- Vi vil begynde at kigge på obligationer såvel som bankgæld. Obligationernes prisfastsættelse er attraktiv i øjeblikket, så vi har en interesse i at kigge i den retning, siger Jens Lund.



DSV Panalpina annoncerede i forbindelse med fredagens regnskab et udbytte på 2,50 kr. per aktie samt et aktietilbagekøbsprogram på 6 mia. kr.



DSV's nettorentebærende gæld udgjorde ved udgangen af 2019 18,4 mia. kr. mod 5,8 mia. kr. ved udgangen af 2018.



