Chris Vogelzang brød med traditionerne og bandt sig til en stor opgave

Adm. direktør i Danske Bank Chris Vogelzang misser med øjnene mod projektørlyset, der skinner ned på hans plads foran lærredet ved bankens pressemøde i anledning af årsregnskabet for 2019, offentliggjort onsdag morgen."Det er så skarpt," klager han.I stedet for at stå i lysskæret bruger han de fem minutter, før mødet officielt begynder på at småsnakke med journalisterne, der er troppet op til, hvad der nu er bankens eneste faste årlige pressemøde.Det foregår i en mødesal med den imponerende titel "Kuppelsalen". Og over det moderne glasloft svæver faktisk en glaskuppel, holdt oppe af store marmorsøjler. Bygningen er tegnet af arkitekt Bernhard Ingemann i 1914 for det, der dengang hed Landmandsbanken, som senere skiftede navn til Danske Bank.Men selvom mødet er en tradition, og Kuppelsalen har over 100 år på bagen, er der sat nye standarder, lyder bankens budskab.Nyt er det i hvert fald, at Chris Vogelzang byder velkommen.Han blev i maj 2019 indsat som øverstkommanderende i banken efter en lang karriere i den hollandske statsejede bank ABN Amro. I Danske Bank afløste han midlertidig topchef Jesper Nielsen, der havde udfyldt stolen, efter Thomas F. Borgen i september 2018 måtte gå som følge af bankens hvidvasksag.Også scenografien ved dagens pressemøde er ny.I stedet for én plads til topchefen foran det store lærrede med lyseblå Danske Bank-slides er tre højborde opstillet.På det midterste bords navneskilt står "Chris Vogelzang", mens fungerende økonomidirektør Jacob Aarup-Andersen står på skiltet til venstre, og chef for Wealth Management og midlertidigt ansvarlig for bæredygtighed, svenske Berit Behring, har fået pladsen til højre for topchefen."Det er første gang, vi gør det på denne her måde – med den adm. direktør og økonomidirektøren. Men også med Berit," siger Chris Vogelzang.Han byder kort velkommen til de fremmødte, men trækker sig så tilbage til sit bord og overlader til Jacob Aarup-Andersen at præsentere de finansielle resultater. Der er tilbagegang på flere poster, bl.a. den danske bankforretning.Men da han kommer til Wealth Management, viser grafikken på det store lærrede et grønt plus."Well done, Berit," siger han til sin direktørkollega med et smil.Hvad han og insiderne ved er, at netop Jacob Aarup-Andersen selv i det meste af 2019 var ansvarlig for Wealth Management-butikken. Så reelt er det ham selv, han roser.Alt imens tallene remses op, står Vogelzang lænet op ad det høje bord i midten med hånden i lommen og vipper lidt på fødderne. Han følger med i slideshowet på monitoren, smiler eller nikker lejlighedsvist til kollegaens præsentation.Da turen kommer til Vogelzang selv, handler det om bankens mål. Der skal være styr på compliance og omkostninger. Bankens skal gennem en "agil transformation" bl.a. ved at nedbryde silotænkning. Produkter og systemer skal være mere enkle, og så skal der fokus på bankens samfundspåvirkning og bæredygtighed.Alle mål er på sliden indkapslet i en kæmpemæssig pil.Den peger fremad.Sidste års regnskabsfremlæggelse af 2018-regnskabet fandt sted i præcis samme rum, men her pegede pilen ikke kun fremad.2018 var året, hvor sagen om Danske Banks involvering i hvidvask gennem sin estiske filial for alvor kom for dagen.Daværende konstitueret topchef Jesper Nielsen, der siden blev fyret i forbindelse med en anden Danske Bank-skandale, brugte dengang en væsentlig del af sine ord på netop Estland-sagen. Om bankens egen undersøgelse, om de mulige sanktioner og om bankens engagement i at komme til bunds i sagen."Vi kommer til at rydde op efter os," lød det, mens han gentog det ord, der gennem de seneste år har kørt på repeat i interview og meddelelser med Danske Bank som afsender: tillid.Ved onsdagens regnskabsfremlæggelse bliver "Estland" i ledelsens officielle præsentation kun nævnt én gang. Hvidvask nævnes kun i forbindelse med investeringer i anti-hvidvaskværktøjer og parolen om at "genoprette tillid til banken" høres ikke.Da turen i præsentationen kommer til Berit Behring, træder hun frem fra sin plads ved Vogelzangs højre side med en tyk stak talekort i hånden.For hun skal tale om bankens nye grønne og sociale mål, og hun har meget at sige.​"Hele pointen er, at vi gerne vil vise vores forpligtelse over for den fremgang, vi har og over for den måde, vi gerne vil hæve standarderne for os selv," siger Berit Behring på engelsk med svensk accent.Batteriboksen til hendes mikrofon er ikke skjult i bukselommen, som hos Vogelzang og Aarup-Andersen, men clipset fast i skaftet af den ene sorte læderstøvle.For hun er klædt i kjole og nylonstrømpebukser, en påklædning, der er et sjældent syn i Danske Banks direktionsmøder, hvor Behring er den eneste kvinde, og den første der har haft ansvaret for et forretningsområde i banken.Efter 12 år i banken, senest som landechef for Danske Bank i Sverige, trådte Berit Behring i september ind i direktionen som led i Vogelzangs ledelsesrokade.Berit Behring fortæller om målene om at yde en positiv indflydelse på samfundet, bl.a. ved at understøtte 10.000 iværksættere med værktøjer og ekspertise samt hjælpe 2 mio. "børn, unge og deres forældre" med finansiel forståelse, f.eks. vha. en lommepenge-app.Og så kommer hun til netop det mål, hvis aktualitet hun med sin ensomme tilstedeværelse i direktionen inkarnerer."Vores ambition er at forhøje antallet af kvinder i seniorroller. Og det har vi udfordringer med i Danske Bank," lyder det.Konkret er målet, at 35 pct. af de højere lederstillinger skal besættes af kvinder senest i 2023.Seneste kvindelige medlem af direktionen var HR-direktør Henriette Ellekrog, der i februar forlod posten til fordel for et job hos Ørsted.Bestyrelsen tæller to kvinder ud af de otte medlemmer, britiske Carol Sergeant og norske Bente Avnung Landsnes. Berit Behring forklarer, at målet om, at kvinder skal bestride 35 pct. af de ledende stillinger, bl.a. skal nås ved at sikre, at der altid er kvindelige kandidater, når topposter skal besættes.Til sammenligning er præcis 50 pct. af Danske Banks medarbejdere kvinder.Hun understreger, at selvom målet måske ikke lyder ambitiøst, så vil det svare til en stigning på 50 pct."Men vores ambitioner går længere end til det," siger Behring, der taler i over en tredjedel af præsentationens varighed.Da Vogelzang slutteligt træder frem for at afrunde præsentationen, er det med alt andet end den duknakkede brødbetyngelse, der har kendetegnet bankens møder med offentligheden gennem de seneste år."Vi mener, at vi gør de rette ting i øjeblikket," siger han: "We're on a roll."Chris Vogelzang forsikrer om, at hvis banken ikke rammer sine egne mål nøjagtigt, så er det kun, fordi de rammer over, og han vil hellere end gerne vil stilles til regnskab for sine nye ambitioner.Uret er ved at ramme kl. 10, som er officiel deadline for pressemødet, og Vogelzang skæver til kommunikationschefen."Er tiden gået?"Men kommunikationschefen slår ud med armene:"Vi er en åben og transparent bank, så hvis der er flere spørgsmål, så tøv ikke med at spørge," siger han.Med fremlæggelsen af regnskabet og de nye mål er Danske Banks gameplan for en ny retning nu sluppet fri i offentligheden, mens Chris Vogelzang har bundet sig selv.Til målene, som banken nu skal holdes oppe på.Og til at bevise, at der reelt er nye standarder i Laksegade.