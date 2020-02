Nordjyde vil sælge 185 år gammel virksomhed og står til at score milliardgevinst: "Den skal gerne leve videre i mange generationer"

Eksklusivt for kunder

I 2019 eksploderede både omsætning og indtjening i Henrik Sørensens livsværk, pumpevirksomheden Desmi, der er én af Danmarks ældste virksomheder.



Nu udnytter Henrik Sørensen Desmis momentum til at undersøge mulighederne for at sælge familiefirmaet...