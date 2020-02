B&O-konkurrent nedjusterer i kvartalsregnskab

Relateret indhold Aktieordbog

Bang & Olufsens amerikanske konkurrent Sonos steg i onsdagens amerikanske eftermarked med 7,5 pct. på bedre end ventede kvartalstal, men faldt tilbage til udgangspunktet, da investorerne fik bladret sig frem til en nedjustering af prognosen.



Sonos venter nu et justeret driftsoverskud, EBITDA, i intervallet mellem 72 og 82 mio. dollar mod tidligere mellem 102 og 112 mio. dollar. På forhånd var der blandt analytikerne ventet en driftsoverskud på 84 mio. dollar, ifølge et estimat fra Bloomberg News.



Koncernen så samtidig i sit første kvartal en stigning i omsætningen på 13 pct. til 562 mio. dollar mod ventede 546 mio. dollar, mens overskuddet per aktie blev på 60 cent, sammenlignet med 55 cent et år tidligere, og mod et konsensusestimat på 53 cent, ifølge Bloomberg News.



Det justerede driftsresultatet, målt på EBITDA, landede samtidig på 93 mio. dollar. Her var ventet 79 mio. dollar.



/ritzau/FINANS