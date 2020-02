Andersen & Martini nedjusterer prognosen for 2019

Eksklusivt for kunder

Andersen & Martini (A & M) har onsdag aften nedjusteret forventningerne på baggrund af en skuffende udvikling i forretningerne for Opel og Peugeot.



Det fremgår af en meddelelse til fondsbørsen.



Bilkoncernen ser nu et resultat før skat for 2019 i...