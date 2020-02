Lundbeck overgår aktiemarkedets forventning

Eksklusivt for kunder

Lundbeck opnåede en omsætning på 17 mia. kr. i 2019 og et overskud af driften på 3,6 mia.kr. hvilket oversteg aktiemarkedet forventning for året.



På forhånd havde aktiemarkedet set frem til en omsætning på 16,8 mia. kr og et overskud af driften på...