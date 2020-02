Vestas bryder egen lønpolitik for at hente Henrik Andersen – tildeler ham fuld bonus og aktieprogram fra dag ét

Eksklusivt for kunder

Efter blot fem måneder som topchef for vindmøllegiganten Vestas er Henrik Andersen blevet tildelt en lønpakke på 29,3 mio. kr. for sit arbejde.



Det fremgår af selskabets vederlagsrapport for 2019, der er sendt på gaden onsdag morgen.



I august sidste...