Ambu overgår forventninger i første kvartal, fastholder for helåret

Ambu overgår markedets skøn med resultatet for første kvartal, da selskabet solgte for 760 mio. kr. og fik et driftsoverskud på 93 mio. kr. Salget af endoskoper var på 180.000 stk. Den organiske vækst var på 14 pct. i førte kvartal.



Analytikernes...