Jysk-ejet sushikæde i nyt kæmpetab – har fået tilført 30 mio. kr.

Den storsatsende Jysk-ejede sushikæde Letz Sushi fortsætter med at bløde penge. Det viser det nye regnskab for det forskudte regnskabsår 2018/2019.På bundlinjen blinker et rødt minus på 21,1 mio. kr., efter at kæden i forrige regnskabsår tabte 22,8 mio. kr. Over de seneste fem regnskaber lyder det samlede tab på i alt 63,3 mio. kr. med røde tal på bundlinjen hver eneste gang.Ledelsen beskriver årets resultat som "et forholdsvist stort minus, hvilket ikke er tilfredsstillende". Grunden skal findes i, at Letz Sushi endnu ikke har høstet den fulde effekt af de investeringer, der er foretaget, lyder det.Det gælder bl.a. en udbygning mod detailmarkedet med levering til supermarkeder og catering, men også at sushikædens store sats på bæredygtige råvarer endnu ikke har kastet de markedsandele af sig, som er nødvendige for at opveje de øgede omkostninger, man selv beskriver at have i forhold til konkurrenterne på markedet.For at opretholde en positiv egenkapital trods tabet på 21,1 mio. kr. har ejerne skudt 30 mio. kr. ind i selskabet.På toplinjen er bruttofortjenesten steget med godt 26 pct. fra 25,9 mio. kr. til 32,7 mio. kr.Efter at have tabt 22,8 mio. kr. i forrige regnskab fortalte adm. direktør Anders Barsøe, at man skulle sørge for "ikke at tabe helt lige så mange penge til næste år", men at der grundet store investeringer også ville være sorte tal at finde på bundlinjen næste gang. Direktøren fortalte samtidig, at man regnede med at åbne fire til fem nye restauranter i det nye regnskabsår.Så stor har ekspansionen dog langt fra været. Af det nye regnskab fremgår det, at der i løbet af regnskabsåret blev åbnet to nye restauranter, mens der samtidig blev lukket én. Kæden har i alt 20 restauranter i København, Aarhus og Nordsjælland.Og nyåbningerne er også sat på hold nu. Der er således ikke planlagt nye restaurantåbninger i indeværende regnskabsår, skriver ledelsen, der til gengæld vil søsætte flere salgs- og markedsaktiviteter for at øge kendskabet til Letz Sushi og værdierne om bæredygtighed.Selvom det altså ikke kan ses økonomisk endnu, beskriver ledelsen, at man over det seneste regnskabsår har oplevet en markant stigende interesse for bæredygtighed og ansvarlighed i samfundet, hvilket blandt andet er kommet til udtryk gennem stigende politisk interesse for området.Alt i alt forventer man at kunne nedbringe underskuddet "væsentligt" i det nye regnskabsår."Det forventes dog også, at indeværende regnskabsår vil ende med et negativt resultat," lyder det i regnskabet.