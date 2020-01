Boeing taber milliarder efter store flyproblemer

Relateret indhold Tilføj søgeagent Boeing Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Boeing

Problemer med flytypen 737 Max koster nu den amerikanske flygigant Boeing milliarder på bundlinjen.



I det netop offentliggjorte regnskab for 2019 må Boeing præsentere et underskud på 636 mio. dollar, hvilket svarer til 4,3 mia. kr. Det er et markant fald fra 2018, hvor Boeing havde et overskud på 10,46 mia. dollar eller 71 mia. kr. Ifølge flere medier er det første gang siden 1997, at Boeing taber penge.



"Vi anerkender, at vi har meget arbejde at gøre," siger Boeing-topchef David Calhoun i en meddelelse og tilføjer:



"Vi er fokuserede på at få 737 MAX sikkert tilbage og gendanne den mangeårige tillid, som Boeing-brandet repræsenterer."



Topchefen understreger samtidig, at sikkerhed vil gennemsyre enhver beslutning og handling, selskabet foretager fremover.



"Heldigvis giver styrken i den overordnede Boeing-forretning den økonomiske likviditet til at følge en grundig og disciplineret proces for at komme tilbage på sporet," lyder det videre.



Omsætningen for hele regnskabsåret er faldet fra 101 mia. dollar i 2018 til 76,6 mia. dollar i 2019, mens den for kvartalet er næsten 10 mia. dollar lavere og lander på 17,9 mia. dollar.



I 2018 var 737 Max Boeings bedstsælgende model, indtil to 737 Max-fly styrtede ned med seks måneders mellemrum og 346 personer mistede livet.



Siden marts sidste år har flytypen derfor været omfattet af et globalt forbud, og fra januar har Boeing midlertidigt suspenderet produktionen af 737 Max-flyene.



Mandag oplyste kilder til CNBC, at flyproducenten havde sikret sig nye lån til koncernen på 12 mia. dollar, som skal hjælpe med at modstå 737 Max-krisen.



I sidste uge meddelte Boeing, at selskabet forventer, at 737 Max-flyene må begynde at flyve igen i midten af året.



Krisen med flyene endte i slutningen af december med at koste Dennis A. Mullenburg jobbet som adm. direktør, fordi der var behov for at genskabe tilliden til selskabet.



Bestyrelsesformand David Calhoun tog i stedet over.



Kort efter opdagede selskabet et nyt problem med softwaren i 737 Max-flyene, der angiveligt vedrører den software, som skal sikre, at visse overvågningsskærme fungerer korrekt.



