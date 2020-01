Nordisk gigant inden for bygningsautomatik opkøber rådgivende ingeniør

Eksklusivt for kunder

Grue & Hornstrup Rådgivende Ingeniører A/S i Holstebro er købt af den landsdækkende Nordomatic-koncern, der på nordisk plan omsætter for 520 mio. kr. årligt.



Som en del af Nordomatic styrkes Grue & Hornstrup i det voksende marked for Smart Buildings...