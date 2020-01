Eksklusivt for kunder

Skatteminister Morten Bødskov (S) er klar til at gøre fodboldkommentator Brian Laudrup arbejdsløs som Unibet-reklamesøjle, hvis ikke Unibet af sig selv stopper med at bruge ham i tv-reklamer.



For når Brian Laudrup i det ene øjeblik optræder som neutral...