Søgefunktion skabt med kunstig intelligens sikrer startup investering på millioner

De fleste har prøvet, at en vigtig e-mail er forsvundet i indbakken, eller at glemme navnet på en fil fra sidste år, der så viser sig umulig at finde i arkivet.Hos startup-virksomheden Raffle.ai har man lavet en søgefunktion, der skal gøre en ende på at lede længe efter mails, dokumenter eller andre filer internt i virksomheder.Det har ledt til, at Raffle har fået investeringer for 10 mio kr., og i løbet af det næste halvandet år vil selskabet forberede sig mod en større investeringsrunde en såkaldt serie A-runde."Vi har baseret en søgning på deeplearning elementer, som gør, at man kan søge filer frem i naturlig tale. Det er meget mere intuitivt. Det er meget mere, som vi tænker i stedet for, at man skal sidde og huske ting," siger Suzanne Laurtizen, der er adm. direktør og medstifter hos Raffle.ai.Hun stiftede virksomheden i 2018 sammen Ole Winther, der er professor i kunstig intelligens på DTU. Suzanne Lauritsen kalder deres produkt for "en søgefunktion på steroider."Med andre ord kan man med Raffle søge på det, som man kan huske filen indeholdt frem for et filnavn, dato eller andre nøgleord. Og man kan søge ét sted i stedet for at søge i hvert af de programmer, man i dagligdagen bruger på sin arbejdsplads.Søgefunktionen har ført til, at Raffle, der har 12 ansatte, i denne uge hentede investeringer på 10 mio. kr. med Vækstfondens VF Venture som hovedinvestor.Jacob Bratting Pedersen, partner i Vækstfondens VF Venture, forklarer, at han overordnet ser to meget positive grunde til at investere i Raffle."Den første er teamet bag. Suzanne Lauritzen er en garvet serieentreprenør, som har vist, at hun kan bygge et selskab op. Derudover er det centralt, at Ole Winther er med i teamet. Han er en internationalt anerkendt professor inden for kunstig intelligens. Det kan betyde, at Raffle differentiere sig fra mange andre. Mange påstår, at de har noget kunstig intelligens, men når man kommer under motorhjelmen, er der ikke så meget. Det mener vi, at der er i den her løsning," siger Jacob Bratting Pedersen og fortsætter:

"Den anden del er hele teknologiområdet. Der er noget unikt i den her teknologi. Kan man fører den på markedet på den rigtige måde, så tror vi meget på potentialet internationalt."Suzanne Lauritzen forklarer, at søgefunktionen henvender sig til virksomheder, hvor man har mange forskellige databaser med hver deres søgefunktion, som almindeligvist skal bruge det helt rigtige ord for at finde en fil."Inden for forretningssegmentet er det særligt relevant, fordi prøver man at søge i Outlook eller andre systemer man bruger, når man arbejder, kan det være svært at finde informationer, fordi de eksisterende søgefunktioner er bygget op på nøgleord," siger Suzanne Lauritzen.De har også lavet et modul til kundeservice, som kan spare virksomheder for udgifter."Det kigger ned i den vidensbase, som medarbejderne normalt søger i, når de skal finde svar til kunderne på de spørgsmål, der kommer ind i chatten eller på telefonen. Når spørgsmålet kommer ind finder vores program svaret med det samme. Det svar kan også gives helt ude i fronten til kunden, når de sidder ude på websiden," siger Suzanne Lauritzen.Ifølge Jacob Bratting Pedersen, så placerer Raffle sig strategisk godt på markedet. I den ene ende af markedet er de mindre avancerede chatbots. I den anden ende af markedet er dyre løsninger fra giganter som IBM og Google, forklarer Jacob Bratting Pedersen."Raflle ligger godt imellem de to punkter. Det er et prisbilligt alternativ for virksomheder for at få noget søge funktionalitet ind i deres interne data, og som kan noget mere end en rendyrket chatbotløsning," siger Jacob Bratting Pedersen.Suzanne Lauritzen er også sikker på, at efterspørgslen er der."Data vokser eksponentielt, så det er utroligt svært at have styr på det hele. Behovet for søgefunktioner, som faktisk virker på toppen, bliver bare større og større," siger hun.I de kommende 18 måneder, skal Raffle arbejde sig henimod den næste investeringsrunde en såkaldt a-runde.I øjeblikket er Visma og Accenture kunder hos Raffle. I løbet af det næste halvandet skal der gerne komme 14 nye kunder."Vi har allerede snak med 25 store kunder, så det bliver ikke nogen udfordring i sig selv, men at få timet det og få dem ind med de rigtige produkter og få feedbacken ind, det bliver udfordringen," siger Suzanne Laurtizen.Hun peger også på, at de inden årets udgang skal være 20 ansatte for at nå virksomhedens mål.