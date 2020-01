Jysk flyselskab tjente godt på salg af fly og reservedele

Eksklusivt for kunder

Det familieejede flyselskab Sun-Air kan takke sine aktiviteter med at købe og sælge fly og flyreservedele for, at selskabet i regnskabsåret 2018/19 fik sit bedste resultat i fem år.



Men selskabets tvungne betaling af CO2-kvoter trækker ned i regnskabet,...