Lufthavnens nye strategi: Kloge data og nye indtægtskilder skal imødegå dyk i butiks-salg

Københavns Lufthavn er Danmarks største shoppingcenter, målt på omsætning. Her besøger adm. dir. Thomas Woldbye Jacobsen-baren i terminal 2.

Københavns Lufthavne A/S – ofte blot kaldet CPH – er Danmarks suverænt største med 30 mio. passagerer årligt. Lufthavnen nåede den rekord i 2018 og har siden kunnet holde kadencen trods tidens store fokus på klima – og mange miljøbevidste forbrugeres...

Eksklusivt for kunder

Tænk hvis der fandtes en radioavis for erhvervslivet?

Det gør der heldigvis. Den hedder Børsen Morgenbriefing.

Børsen Morgenbriefing er en daglig podcast, der giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. På syv minutter gør vi dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang og en opdatering på aktiemarkederne.



Lyt her eller abonnér på Børsen Morgenbriefing i din favorit podcast-app.









Abonnér på podcasten her:

Guide: Så let er det at lytte til Børsen Morgenbriefing på telefonen:

Gå ind i din podcast-app og søg på Børsen Morgenbriefing. Se hvordan i videoen herunder: