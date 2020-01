Fransk supermarkedskæde rammer plet med salget i fjerde kvartal

Salget udviklede sig helt som ventet hos den franske supermarkedskoncern Carrefour i fjerde kvartal af 2019. I kvartalet landede salget på 21,74 mia. euro hos koncernen, og det er dermed helt på linje med analytikernes salgsestimat, der lød på 21,7 mia. euro, skriver Bloomberg News. Salgsopgørelsen er inklusive moms, mens aktiviteterne i Kina er fraregnet. I Frankrig klarede Carrefour sig dog lidt dårligere end ventet, da det sammenlignelige salg - fraregnet benzin og kalendereffekter - faldt 0,9 pct. i kvartalet. Analytikerne havde forudset et fald på 0,1 pct. /ritzau/FINANS

