Procter & Gamble, der står bag kendte forbrugermærker som eksempelvis Pampers og Ariel, opjusterer forventningerne til 2019/20.



Det fremgår af regnskabet for andet kvartal, der er offentliggjort torsdag.



Det ordinære resultat per aktie ventes nu at stige med 8-11 pct. mod tidligere 5-10 pct.



Opjusteringen falder efter et andet kvartal, hvor den ordinære indtjening per aktie landede på 1,42 dollar. Det er et stykke over analytikernes estimat på 1,37 dollar inden regnskabet, rapporter Bloomberg News.



Den organiske omsætningvækst blev 5 pct. mod 4 pct. i samme periode året før. Analytikerne havde her ventet 5,6 pct.



Aktien i Procter & Gamble falder knap 3 pct. i formarkedet.



Foruden mærkerne Pampers og Ariel ejer Procter & Gamble også blandt andet Gillette, Braun og Head & Shoulders.



/ritzau/FINANS