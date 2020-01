Jan Bech Andersen klar med økonomisk redningspakke til Brøndby IF: Vil tegne aktier ved at konvertere gæld

Eksklusivt for kunder

Opdateret kl. 12.55 - Fodboldklubben Brøndby IF's bestyrelsesformand og hovedaktionær Jan Bech Andersen har sammen med TBC Holding givet bindende tilsagn om at ville tegne aktier ved at konvertere den fulde gæld, som selskabet har til de to parter...