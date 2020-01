Teleselskabet 3 bider Telia i haserne - får 90.000 nye kunder

Teleselskabets 3, her symboliseret ved sin butik i Roskilde, kunne gennem hele 2019 nyde en voksende kundekreds. (Arkivfoto)

Teleselskabet 3 har i 2019 lokket 90.000 flere kunder ind i butikken. Det viser nøgletal fra 3, der er udsendt i forbindelse med en årsopgørelse fra den ene ejer, svenske Investor AB. 3 sluttede året med 1,4 millioner kunder, og et driftsresultat -...

Eksklusivt for kunder

Tænk hvis der fandtes en radioavis for erhvervslivet?

Det gør der heldigvis. Den hedder Børsen Morgenbriefing.

Børsen Morgenbriefing er en daglig podcast, der giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. På syv minutter gør vi dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang og en opdatering på aktiemarkederne.



Lyt her eller abonnér på Børsen Morgenbriefing i din favorit podcast-app.









Abonnér på podcasten her:

Guide: Så let er det at lytte til Børsen Morgenbriefing på telefonen:

Gå ind i din podcast-app og søg på Børsen Morgenbriefing. Se hvordan i videoen herunder: