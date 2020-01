Den kinesiske skærmproducent, Royole, der har specialiseret sig i foldbare skærme, overvejer at gå på børsen i USA for at rejse 1 mia. dollar, eller omkring 6,7 mia. kr.



Det oplyser kilder til Bloomberg News.



Pengene fra børsnoteringen skal bruges til at finansiere øgede salgs-, marketing og forskningsaktiviteter, oplyser kilderne til Bloomberg.



Oprindeligt skal Royole have planlagt at rejse kinesiske penge, men det kinesiske marked for venturekapital er strammet til, skriver Bloomberg.



/ritzau/FINANS