Topchef om tilbagegang over hele linjen i B&O: "Vi har en del arbejde foran os"

Eksklusivt for kunder

Det voldsomme salgsdrop på hele 31 pct. i hårdt pressede Bang & Olufsens andet kvartal 2019/20 rammer over hele linjen i alle tre salgsregioner.



Det oplyste koncernøkonomidirektør Nikolaj Wendelboe på et telefonmøde for investorer og analytikere...