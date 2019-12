Vestas vinder dansk repowering-ordre på 36 MW

Vestas har sikret sig en repowering-ordre på 36 megawatt (MW) til den sidste fase af vindparken Overgaard 1 på 94 MW ved Randers.



Ordren er afgivet af SE Blue Renewables, som er et joint venture mellem energiselskabet Norlys og pensionsselskabet PFA Pension.



Kontrakten omfatter levering, installation og idriftsættelse af ti møller af typen V126-3.45 MW, som leveres i en optimeret version på 3,6 MW.



Dertil kommer en 20-årig serviceaftale af typen AOM 5000. Ordren kommer, seks måneder efter at Vestas annoncerede første fase af projektet.



- Når det står færdigt, vil den "repowered" vindpark næsten fordoble den nuværende sites energiproduktion, hvilket understreger potentialet ved at udskifte ældre møller med nye og mere effektive varianter, skriver Vestas.



Levering af møllerne er planlagt til andet kvartal 2021, og idriftsættelse er ventet i fjerde kvartal samme år.



/ritzau/FINANS