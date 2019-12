Ny ejer af underskudsramt sportskæde: "Vi er meget imponerede over Sportmaster"

Det er en stor spiller, som den danske Sportmaster-kæde nu bliver en del af.



Sportmaster Operations Pte. Ltd. fra Singapore har omkring 36.000 medarbejdere godt 1300 butikker i bl.a. Rusland, Kina og Ukraine og en omsætning i omegnen af 20 mia. kr.



Og med købet af Sportmaster i Danmark gør koncernen nu klar til en større ekspansion.



"Sportmaster i Danmark udgør vores første vesteuropæiske investering. Her forventer vi at bygge på Sportmaster i vores fortsatte ekspansion i Vesteuropa," udtaler direktør Dmitry Barkov i en pressemeddelelse.



Har haft det svært



Sportmaster Operations overtager Sportmaster i Danmark fra kapitalfonden Nordic Capital, der købte selskabet i 2012.



Transaktionen er ikke betinget af godkendelse fra konkurrencemyndigederne og er således gået igennem. Men parterne har aftalt ikke at udtale sig om de nærmere detaljer i aftalen, herunder prisen.



Sportmaster har gennem flere år haft det svært i Danmark, men det virker ikke til at bekymre Dmitry Barkov, der også har overtaget kæden Rezet Sneaker Store, som er en del af Sport Nordic Holding, selskabet bag Sportmaster.



"Meget imponerede"



"Vi er meget imponerede over Sportmaster og Rezet Sneaker Store, samt de kompetencer og resultater virksomhederne har opnået inden for digitalt og omnichannel-salg. Det er viden, vi ser frem til at gøre brug af i hele vores internationale forretning. Dette vil ske ved at gøre onlineforretningen yderligere konkurrencedygtig og effektiv, og samtidig gøre det lettere og mere spændende at købe sportstøj online," udtaler Dmitry Barkov.



I Danmark har Sportmaster 89 butikker og omtrent 1000 medarbejdere. Moderselskabet tabte over 100 mio. kr. i 2018.



Kæden henter omkring 20 pct. af sin omsætning fra nethandel.