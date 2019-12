Tysk Vestas-rival på vej mod milliardunderskud

Eksklusivt for kunder

Den tyske vindmølleproducent Enercon er hårdt ramt af et kollaps på sin hjemmemarked i Tyskland og venter i år et dundrende underskud på mere end 500 mio. euro - svarende til 3,7 mia. kr.



Nedturen i år følger et underskud sidste år på 200 mio. euro...