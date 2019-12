Roche laver milliardsamarbejde med amerikanere om muskelsygdom

Relateret indhold Tilføj søgeagent Roche Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Roche

Den schweiziske medicinalkoncern Roche har indgået en licensaftale med amerikanske Sarepta Therapeutics, der giver selskabet de kommercielle rettigheder til en behandling af muskelsygdommen Duchennes muskeldystrofi uden for USA.



Det oplyser Roche i en meddelelse.



Aftalen betyder, at Roche i første omgang betaler 750 mio. dollar til Sarepta Therapeutics og derudover 400 mio. dollar i aktier.



Der er tale om rettighederne til midlet SRP-9001, der er under udvikling. Den er rettet mod sygdommen Duchennes muskeldystofi, der er den mest almindelige muskelsygdom hos børn.



- Vi glæder os over at have indgået denne licensaftale med Sarepta. Ved at arbejde sammen om SRP-9001 håber vi fundamentalt at ændre livet for patienter og familier, som lever med denne ødelæggende sygdom, hvor der i dag kun er begrænsede behandlingsmuligheder, siger James Sabry, der er chef for Roches forretning for partnerskaber, i en pressemeddelelse.



Med i aftalen har Roche også en option til at købe de kommercielle rettigheder i USA. Selskaberne forventer, at aftalen er endelig lukket i 2020.



/ritzau/FINANS